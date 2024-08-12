Посольство РФ в Индии прокомментировало запросы о привлечении индийцев на военную службу

Российские власти никогда не участвовали в кампаниях по призыву граждан Индии, власти стран сотрудничают для скорейшего выявления и увольнения добровольцев, отметили в дипведомстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Российские власти никогда не участвовали ни в каких кампаниях по привлечению граждан Индии на военную службу в РФ. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Нью-Дели в распространенном заявлении.

"Посольство подчеркивает, что правительство РФ никогда не участвовало ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России", - сказано в заявлении.

"Посольство России в Нью-Дели получило многочисленные запросы от СМИ с просьбой прокомментировать вопрос о гражданах Индии, находящихся на службе в Вооруженных силах Российской Федерации, поскольку в ходе специальной военной операции на Украине были случаи их гибели", - отметило дипломатическое представительство, выразив соболезнования правительству Индии и семьям погибших.

"Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме", - подчеркнуло посольство.

Как указали в дипмиссии, с апреля 2024 года прием граждан некоторых иностранных государств, включая Индию, на военную службу в ВС РФ прекращен.