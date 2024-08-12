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ТАСС

Росатом назвал действия ВСУ опасными для атомной энергетики

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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев 9 августа провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики. Об этом, как сообщает пресс-служба Росатома, заявил гендиректор госкорпорации в беседе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Вечером 9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В ходе разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

За последние дни ситуация значительно усложнилась, подчеркивается в пресс-релизе Росатома. Так, 8 августа на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества. В настоящее время сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС. Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом.

В последующем заявлении Рафаэль Гросси подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и, в частности, обеспечения физической целостности атомной станции. Глава МАГАТЭ будет и дальше держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий.

В сложившихся условиях Курская АЭС продолжает работать штатно. В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок - 945 МВт, 4-й блок - 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений. 

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