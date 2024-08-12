Эксперт: атакой на Курскую область Киев пытается укрепить свои переговорные позиции

Исполнительный директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь считает, что действия Украины не принесут существенного эффекта

ШАНХАЙ, 10 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Атака ВСУ на Курскую область связана со стремлением Киева укрепить свои позиции на будущих переговорах о прекращении огня. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь.

"Это наступление неизбежно приведет к задержке в продвижении мирного процесса. <...> Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область России, чтобы укрепить позиции Киева на будущих переговорах", - сказал эксперт. По его мнению, в этой связи российская армия продолжит наступление по стратегическим направлениям на востоке Украины, чтобы уничтожить важные транспортные пути и центры снабжения украинской армии.

По мнению эксперта, действия Украины не принесут существенного эффекта.

Эта атака, указал эксперт, также показывает, что Украина испытывает беспокойство из-за продолжающегося наступления российской армии. Кроме того, Киев видит признаки того, что США могут прекратить поддержку Украины и старается таким образом предотвратить это. В этой связи эксперт полагает, что до выборов нового президента США можно ожидать дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли не менее пяти жителей Курской области. Пострадали, по последним данным, более 60 человек, в том числе 9 детей. В стационарах находятся 55 пострадавших, 12 из них - в тяжелом состоянии. Местных жителей эвакуируют в регионы РФ, включая Москву и Подмосковье.

По информации Минобороны, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка и 20 бронетранспортеров.