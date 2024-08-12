Войти
Lenta.ru

На Украине заявили об ударах России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

513
0
0
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP.

На Украине заявили об ударах ВС России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Сумщине гибридом бомбы и ракеты. Об этом со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, распространенное украинскими СМИ, сообщает «Российская газета».

По словам главы региона, используемые ВС России боеприпасы представляют собой «определенный гибрид между бомбой и ракетой», напоминающий корректируемые авиабомбы с двигателем, которые летят «гораздо дальше и точнее».

Ранее Минобороны России показало кадры ударов бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) страны авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по технике Вооруженных сил Украины в районе Сумщины, граничащем с Курской областью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно