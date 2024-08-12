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Известия.ru

ОАК передала Минобороны новые Су-30СМ2

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Источник изображения: Фото: t.me/uac_ru

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 изготовлены и переданы Минобороны РФ. Об этом сообщили в субботу, 10 августа, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. Иркутский авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа», — говорится в публикации на сайте корпорации.

Уточняется, что новые Су-30СМ2 оснащены современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. В результате модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны России, значительно улучшились боевые характеристики истребителей. В частности, увеличилась дальность обнаружения и идентификации воздушных целей. Также в арсенал самолетов были добавлены новые высокоточные средства поражения, способные эффективно атаковать воздушные, наземные и морские объекты на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее, 15 июля, ОАК передала Минобороны РФ первые в этом году партии истребителей Миг-31. Вся техника уже прошла наземные и летные испытания и была направлена к местам постоянного базирования.

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Россия
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Су-30
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