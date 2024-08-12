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Украинские медиа пытаются анализировать дальнейший сценарий развития событий в Курской области, а также тот вероятный ответ, который может дать на это вторжение Москва. Спектр предположений и версий у украинской стороны широкий, причём очевидно, что какого-то нестандартного или же очевидно жёсткого ответа в Киеве ожидают с опаской. Ведь там прекрасно понимают, что позиция Запада заставляет их идти ва-банк, когда в итоге можно добиться определённого успеха, а можно и всё потерять.

Среди всех озвучиваемых версий обращает на себя внимание версия, основывающаяся на заявлении, сделанном на встрече с главредами иностранных СМИ президентом России. Тогда Владимир Путин указал на то, что если зарубежные страны поставляют киевскому режиму оружие для нанесения ущерба России и постоянно твердя о необходимости добиться стратегического поражения РФ, то почему же в таком случае Россия не может поставить ударное оружие тем, кто способен нанести ущерб противникам нашей страны. О том, кто может стать адресатом таких гипотетических поставок, уже выдвигались версии – вариантов немало, потому что и врагов у Запада немало.

Для Киева такое развитие событий особых рисков «в моменте» не представляет, а вот для спонсоров киевского режима – очень даже. Если Вашингтон, Лондон и Брюссель пытаются нащупать «болевой порог» России, то у России есть все основания прощупать таковой у самого Запада, который, как ранее написало издание Politico, дал добро на вторжение ВСУ в Курскую область.

В общем, как говорят в Йемене, можно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как в ней тонут американские военные корабли…