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ТАСС

WSJ: Киеву становится все труднее призывать новых людей в армию

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

По данным газеты, ВСУ уже "испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах"

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация с уклонистами от воинской службы на Украине стремительно ухудшается, утверждает газета The Wall Street Journal.

По ее данным, властям становится все сложнее призывать мужчин в армию. Как отмечает издание, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже "испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах". Молодые люди, указывает WSJ, пытаются найти способы покинуть страну или скрываются.

Ранее газета The New York Times информировала, что украинские власти ежемесячно с мая призывают около 30 тыс. человек после принятия закона об ужесточении мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявили и неоднократно продлевали всеобщую мобилизацию, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Украинские мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. 

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Украина
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