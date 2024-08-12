Базовый тральщик проекта 12700 «Александрит». Графика

Противоминные корабли проекта 12700 «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз как в воде, так и в морском грунте. Их водоизмещение составляет около 890 т, длина — около 62 м, ширина — 10 м, скорость хода при полном водоизмещении — около 16 узлов, экипаж — 44 человека.

Противоминные корабли проекта 12700 «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз как в воде, так и в морском грунте. Их водоизмещение составляет около 890 т, длина — около 62 м, ширина — 10 м, скорость хода при полном водоизмещении — около 16 узлов, экипаж — 44 человека.

Корпуса «Александритов» выполнены из монолитного стеклопластика, благодаря чему на них не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными.