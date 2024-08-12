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ТАСС

В зоне СВО испытали новую беспилотную гусеничную платформу для подвоза боеприпасов

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Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Минобороны отметили, что беспилотник имеет грузоподъемность до 500 кг

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В зоне специальной военной операции на Украине испытали новую беспилотную гусеничную платформу для подвоза боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" провели фронтовые испытания новой беспилотной гусеничной платформы для подвоза боеприпасов и продовольствия", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, разработанная военными специалистами ремонтного подразделения платформа с пультом дистанционного управления предназначена для подвоза боеприпасов, продовольствия и имущества на линию боевого соприкосновения, а также при необходимости может применяться для эвакуации раненых военнослужащих. Грузовой беспилотник представляет собой платформу с двумя гусеницами и двигателем внутреннего сгорания от обычного мопеда, имеет грузоподъемность до 500 кг.

Собственные разработки военнослужащих ремонтных подразделений высоко ценятся бойцами на передовой. Новая гусеничная платформа позволит сохранить жизни военнослужащих, которые под огнем противника осуществляют подвоз боеприпасов и имущества до штурмовых групп и опорных пунктов ВС РФ. 

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