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Алаудинов заявил о руководстве НАТО операцией ВСУ на курском направлении

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Алаудинов заявил, что операцией ВСУ на курском направлении руководит НАТО

Операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 9 августа на видеозаписи, опубликованной на Rutube-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo).

«Надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — сообщил Алаудинов.

Также он подчеркнул, что за два дня на курском направлении было уничтожено большое количество техники противника.

В тот же день сообщалось, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ударили авиабомбами по личному составу и военной технике украинской армии в Курской области. Цели были уничтожены.

Накануне американский журнал Newsweek сообщил, что российская армия успешно уничтожает поставленную Западом ВСУ технику в Курской области на фоне истощения украинских войск. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung указала, что атака на российский регион не предлагает никаких реальных перспектив для ВСУ.

6 августа украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным Минздрава РФ, в результате атак пострадали 66 человек, в том числе девять детей.

Минобороны 7 августа проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заверил президента РФ, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу.


Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи жителям. Людям, покинувшим жилье из-за атак ВСУ в Курской области, выплатят по 10 тыс. рублей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Су-34
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