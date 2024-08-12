Алаудинов заявил, что операцией ВСУ на курском направлении руководит НАТО

Операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 9 августа на видеозаписи, опубликованной на Rutube-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo).

«Надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — сообщил Алаудинов.

Также он подчеркнул, что за два дня на курском направлении было уничтожено большое количество техники противника.

В тот же день сообщалось, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ударили авиабомбами по личному составу и военной технике украинской армии в Курской области. Цели были уничтожены.

Накануне американский журнал Newsweek сообщил, что российская армия успешно уничтожает поставленную Западом ВСУ технику в Курской области на фоне истощения украинских войск. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung указала, что атака на российский регион не предлагает никаких реальных перспектив для ВСУ.

6 августа украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным Минздрава РФ, в результате атак пострадали 66 человек, в том числе девять детей.

Минобороны 7 августа проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заверил президента РФ, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи жителям. Людям, покинувшим жилье из-за атак ВСУ в Курской области, выплатят по 10 тыс. рублей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.