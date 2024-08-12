Американский план по размещению ракет в Германии пугает немцев (Berliner Morgenpost, Германия)

Berliner Morgenpost: немцы против размещения в Германии американских ракет

Перспектива размещения в Германии американских дальнобойных ракет очень пугает немцев, пишет Berliner Morgenpost. Как показывают данные опросов, особенно негативно относятся к этой идее жители восточных областей страны: там против нее высказывается более половины местного населения

Об этом был лишь короткий пресс-релиз, состоящий всего из четырех предложений: Месяц назад Вашингтон и Берлин совместно объявили о том, что с 2026 года США вновь будут размещать в Германии системы вооружений дальнего радиуса действия. Это ракеты, которые могут достигать целей в России. В качестве причины было указано на необходимость "укрепления европейской системы сдерживания". Теперь ясно, что население Германии оказалось глубоко расколото по этому вопросу.

В ходе репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для нашей редакции, 44% респондентов заявили, что относятся к размещению американского оружия положительно. Негативно к этому объявлению отнеслись 42%, а 14% не определились с ответом. Примечательно, что незадолго до земельных выборов в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, которые пройдут в сентябре, жители восточной части Германии гораздо чаще выступали против планов по размещению ракет, чем жители западной части страны.

Только четверть респондентов (26%) в восточной Германии выступают за развертывание столь дальнобойного американского оружия, в то время как 60% — против. На западе страны половина респондентов выступают "за", а добрая треть (36%) — "против". Не определились с мнением 14% респондентов. Для проведения исследования компания Civey опросила на этой неделе около 5000 граждан Германии в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно соглашению, США намерены разместить в Германии крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета свыше 2000 километров, зенитные ракеты SM-6 и недавно разработанное сверхзвуковое оружие. Последний раз подобное американское оружие размещалось в Европе во время холодной войны — до этого проходили яростные протесты со стороны движения за мир и многолетние дебаты. Поэтому для многих стало неожиданностью, что о решении было объявлено в пресс-релизе только в начале июля, в кулуарах саммита НАТО. Критики призывают к широкому обсуждению вопроса о развертывании ракет.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер поддерживает эти планы, однако жалуется на то, что решение было принято без общественного обсуждения. Поэтому политик от ХДС призывает провести референдум по этому вопросу, который должно организовать федеральное правительство. Референдумы на федеральном уровне в Германии невозможны, однако Кречмеру удалось задеть за живое: половина опрошенных компанией Civey поддерживают требование главы земли, а в восточных землях Германии этот показатель достигает всех 63%.

Бундестагу не обязательно одобрять развертывание оружия — призывы к обсуждению этого вопроса в парламенте раздаются все чаще. "Важно, чтобы мы рассмотрели все вопросы по этой важной теме, серьезно отнеслись к опасениям граждан и развеяли их", — заявил нашей редакции эксперт по обороне от СДПГ Вольфганг Хелльмих. В сентябре, после летних парламентских каникул, депутаты "рассмотрят тему в целом, чтобы удовлетворить существующую потребность в информации и обсуждении", заявил Хелльмих. "Главное, что военная мощь и дипломатия нужны в одном ключе, чтобы обеспечить мир в долгосрочной перспективе".

Председатель комитета по обороне Маркус Фабер (СвДП) выступил в защиту развертывания оружия, мотивируя это тем, что оно повысит уровень защищенности Германии. Россия нарушила соответствующий договор о контроле над вооружениями и в течение многих лет размещала в Калининграде системы ядерного оружия, такие как "Искандер". "Эти ракеты могут достичь территории НАТО в считанные минуты", — заявил Фабер в интервью редакции. "Мы реагируем на это сейчас". Фабер также подчеркивает, что американское оружие должно быть оснащено обычными, а не ядерными боеголовками.

Согласно опросу, проведенному для редакции, половина жителей Германии все же опасается, что размещение американского оружия может привести к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. 38% не верят в это, 12% не определились. Этот вопрос также показывает разницу между Востоком и Западом: в новых землях две трети (67%) ожидают, что развертывание американских ракет приведет к дальнейшей эскалации, по сравнению с 43% респондентов на Западе. Россия объявила о военном ответе. Пока неясно, в какой форме он может быть реализован.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) обосновал это решение как необходимый фактор сдерживания России: "Это служит для предотвращения конфликта". Эксперт СвДП по вопросам обороны Фабер также придерживается этого мнения: "Баланс сдерживания, который был нарушен Россией, восстанавливается здесь".

Вопрос о том, поможет ли размещение американского оружия в Германии достичь этой цели, вызывает споры среди населения: 47% респондентов ожидают сдерживающего эффекта в отношении России, 45% придерживаются противоположного мнения, а 8% не определились. В западных землях Германии половина опрошенных считает, что сдерживание сработает, в то время как на востоке — только треть.

Автор: Ян дёрнер (Jan Dörner).