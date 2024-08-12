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ТАСС

Белый дом отказался характеризовать решение ВСУ о вылазке в Курской области

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби заверил, что в политике США нет изменений

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что пытается получить от Киева дополнительную информацию о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отказываясь давать им характеристику.

"Мы находимся в контакте с украинскими коллегами, и мы работаем над тем, чтобы лучше понимать, чем они занимаются, каковы их цели, в чем заключается их стратегия. И я оставлю нам немного пространства на ведение этих переговоров, прежде чем начну характеризовать происходящее", - сказал на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы о вылазке ВСУ в Курской области. "Воздержусь от того, чтобы характеризовать происходящее на земле, пока эти переговоры не завершатся, и мы не почувствуем, что у нас есть лучшее понимание того, чем они занимаются", - отметил представитель Белого дома.

Он также заверил, что нет изменений в политике США, касающейся ударов американскими вооружениями вглубь России. По версии Кирби, действия ВСУ в Курской области вписываются в эту американскую политику. "Как я говорил на днях, нет изменений нашей политики, касающейся американских вооружений, и того, как они применяются", - заявил сотрудник СНБ. "Я бы добавил, что они (украинцы - прим. ТАСС) применяют их (американские вооружения - прим. ТАСС) в регионе, в котором они, как мы говорили ранее, могут применять американские вооружения для нанесения ударов через границу", - считает Кирби.

По его версии, "конечная цель тут заключается в том, чтобы помочь Украине обороняться". "Посмотрим, что на этот счет заявляет Украина", - сказал представитель Белого дома. 

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Страны
Россия
США
Украина
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