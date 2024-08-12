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ТАСС

Главком ВМФ: СНСЗ может нарастить производство кораблей противоминной обороны

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Закладка тральщика "Афанасий Иванников" проекта 12700
Закладка тральщика "Афанасий Иванников" проекта 12700.
Источник изображения: СНСЗ

Адмирал Александр Моисеев отметил, что корабелы Средне-Невского судостроительного завода ответственно относятся к выполнению гособоронзаказа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Александр Моисеев считает, что Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) имеет все возможности для того, чтобы наращивать динамику производства кораблей противоминной обороны проекта 12700. Такое мнение он выразил в ходе осмотра предприятия, сообщила журналистам пресс-служба ВМФ.

"Главком ВМФ отметил, что корабелы Средне-Невского судостроительного завода ответственно относятся к выполнению гособоронзаказа. Он сказал, что завод имеет все возможности для наращивания динамики процесса строительства кораблей противоминной обороны проекта 12700, Главное командование ВМФ рассчитывает, что темпы создания этих кораблей будут увеличиваться", - говорится в сообщении.

Проект 12700 "Александрит" разработан центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который обладает высокой прочностью. Срок их службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

"Корабли проекта 12700 полностью подтверждают, а по ряду показателей и превосходят параметры характеристик, заложенные в них проектантами. Опыт эксплуатации кораблей этого проекта показывает их эффективность", - приводит пресс-служба слова Моисеева.

В Петербурге на СНСЗ в пятницу торжественно спустили на воду корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников" проекта 12700. Корабль стал девятым в линейке проекта 12700, заложенным на этом заводе. Тральщик способен развивать скорость около 16 узлов, его водоизмещение составляет примерно 890 тонн, а экипаж состоит из 44 человек.

Средне-Невский судостроительный завод ведет строительство пяти кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Всего планируется построить 20 кораблей серии, хотя изначально она ограничивалась десятью. В составе ВМФ находятся восемь тральщиков проекта 12700 "Александрит". Остальные находятся на различных этапах строительства. 

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