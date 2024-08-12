Войти
Lenta.ru

Российский «Привет» получит «Баклана»

461
0
0
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

КБ «Око»: российский беспилотник «Привет-82» получит контроллер «Баклан-1»

Российский беспилотник самолетного типа «Привет-82» получит адаптированный под военные потребности контроллер «Баклан-1». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что контроллер представляет собой удобную для массового производства и монтажа плату с разъемами стандартного типа. «Существующие на рынке полетные контроллеры — небольшие компактные изделия, что хорошо для маленьких дронов, но в ситуации с большими самолетами осложняет процесс монтажа», — сказали в КБ.

Там добавили, что «Баклан-1» позволяет осуществлять дистанционное включение и выключение полезной нагрузки, а использованная в контроллере схема питая исключает помехи в видеосигнале от работы двигателя.

Ранее агентство со ссылкой на «Око» сообщило, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», покажут беспилотник «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам.

В декабре в КБ сообщили ТАСС, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно