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Немецкий обозреватель Пауль Ронцхаймер, проводящий немало времени на украинском фронте и беседуя с украинскими военнослужащими, представил для своих читателей материал, в котором представлены мнения по поводу «Курской операции» ВСУ. По словам Ронцхаймера, из бесед с ВСУшниками он понял, что далеко не все поддерживают то, что командование решило провести на территории этого российского региона.
Из материала обозревателя:
По словам Ронцхаймера, даже чиновники военного ведомства Украины недоумевают по поводу целесообразности происходящих в Курской области событий.
Обозреватель:
Журналист, озвучивая уже собственные соображения, пишет о том, что считающие реальной возможность обмена Россией занимаемых территорий на утраченные территории Курской области крайне ошибаются.
Напомним, что украинское вторжение в Курскую область началось ранним утром 6 августа. На данный момент противник контролирует часть территорий Суджанского и Кореневского районов, при этом несёт всё большие потери в связи с ростом концентрации российских войск и кратно выросшим за последние сутки числом ударов. При этом ВСУ потеряли контроль уже над тремя населёнными пунктами на северо-востоке Сумской области - на границе с Белгородской областью РФ.