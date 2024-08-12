Немецкий обозреватель: в отношении «Курской операции» скептические оценки и критику высказывают даже сами украинские военные

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Немецкий обозреватель Пауль Ронцхаймер, проводящий немало времени на украинском фронте и беседуя с украинскими военнослужащими, представил для своих читателей материал, в котором представлены мнения по поводу «Курской операции» ВСУ. По словам Ронцхаймера, из бесед с ВСУшниками он понял, что далеко не все поддерживают то, что командование решило провести на территории этого российского региона.

Из материала обозревателя:

Там много скептических оценок и критики. Многие военные мне говорили, что это за крупное наступление такое, когда у нас огромные проблемы в Донецкой области. Туда нужно направлять людей, оружие, снаряды.

По словам Ронцхаймера, даже чиновники военного ведомства Украины недоумевают по поводу целесообразности происходящих в Курской области событий.

Обозреватель:

Многие также задаются вопросом: насколько долго это наступление в Курской области продлится. И хотя в России многие в панике, но есть проблема в том, смогут ли ВСУ долго контролировать занятые в этом регионе территории? Как настроить логистику, как вести снабжение, как доставлять боеприпасы?

Журналист, озвучивая уже собственные соображения, пишет о том, что считающие реальной возможность обмена Россией занимаемых территорий на утраченные территории Курской области крайне ошибаются.

Для этого регион нужно удерживать месяцы, но способна ли на это украинская армия?

Напомним, что украинское вторжение в Курскую область началось ранним утром 6 августа. На данный момент противник контролирует часть территорий Суджанского и Кореневского районов, при этом несёт всё большие потери в связи с ростом концентрации российских войск и кратно выросшим за последние сутки числом ударов. При этом ВСУ потеряли контроль уже над тремя населёнными пунктами на северо-востоке Сумской области - на границе с Белгородской областью РФ.