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Военное обозрение

Концерн «Калашников» завершает этап научно-исследовательских работ по перспективной экипировке «Легионер»

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» завершает научно-исследовательские работы (НИР) по проекту экипировки нового поколения «Легионер» с искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников.

Этап научно-исследовательских работ по экипировке «Легионер» подходит к концу, по итогам НИР будет сформировано техзадание на проведение уже опытно-конструкторских работ, в рамках которых экипировку представят «в железе». Как ранее сообщалось, «Калашников» создает отдельные элементы экипировки «Легионера», связанные с интегрированными системами управления беспилотниками.

Во-первых, «Легионер» — это не просто обмундирование. Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются. В настоящее время работа над проектом находится в стадии завершения этапа НИР. План реализации проекта согласован заказчиком, как и все соответствующие работы

— приводит ТАСС слова Лушникова.

В конце декабря 2022 года основной разработчик экипировки солдата будущего ЦНИИточмаш заявил, что Министерство обороны России утвердило тактико-техническое задание на разработку экипировки четвертого поколения «Легионер», которая в будущем заменит «Ратник» и «Сотник».

На сегодняшний день российские военные используют экипировку второго поколения «Ратник», которая уже устаревает. Ей на замену готовится экипировка третьего поколения «Сотник», в которой использовано новое композитное полиэтиленовое полотно, обеспечит повышенную защиту, оставаясь эластичной. Также в состав «Сотника» войдет экзоскелет, элементы активной защиты и даже нанобеспилотники отечественного производства. Замена экипировки на новую будет постепенной, первые элементы, проходящие испытания, должны поступить в войска уже в следующем году.

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Россия
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