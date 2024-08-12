Военные США и Филиппин провели учебные стрельбы боевыми снарядами из РСЗО HIMARS

Гонконг. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Военные США и Филиппин в пятницу в рамках ежегодных совместных учений Salaknib вели огонь боевыми снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Тренировка прошла на военной базе в Лауре, расположенной в регионе Центральный Лусон. Военные выпустили несколько снарядов на расстояние примерно 10 км.

По мнению наблюдателей, подобные навыки могут потребоваться филиппинским военным в случае оборонительных действий в районе Южно-Китайского моря.

SCMP напоминает, что за два дня до стрельб филиппинские ВМС сообщили о милитаризации военными КНР примерно 3 тыс. га искусственно созданной суши в Южно-Китайском море, в том числе в зоне спорной с Филиппинами.

Издание отмечает, что Китай ранее возвел базы на пяти рифах, в том числе на двух, расположенных в пределах исключительной экономической зоны Филиппин. На всех базах есть взлетно-посадочные полосы, порты, топливные склады и казармы, что дает китайскому командованию возможность развертывать ВВС и ВМС к западу от Филиппин.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными государствами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.