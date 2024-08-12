Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в форуме "Армия-2024"

ЦАМТО, 9 августа. С 12 по 14 августа АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдет в подмосковной Кубинке на базе КВЦ "Патриот".

"Алмаз-Антей" выступит в качестве генерального партнера форума и представит на нем натурные образцы, макеты, модели вооружений и военной техники, а также продукцию гражданского назначения. Показ некоторых изделий состоится впервые.

В рамках форума "Армия-2024" свою продукцию представят более 20 предприятий холдинга. Экспозиция Концерна ВКО "Алмаз-Антей" разместится в трех локациях:

- на открытой площадке перед выставочным павильоном "В" (натурные образцы военной техники);

- секторе предприятий оборонно-промышленного комплекса России в демонстрационном центре Концерна и на его уличной выставочной площадке (натурные образцы и модели военной и гражданской техники);

- в выставочном павильоне "С" (натурные образцы и модели гражданской продукции, а также продукции двойного назначения).

Перед павильоном "В" Концерн продемонстрирует натурные образцы средств ПВО большой, средней, малой дальности и средства обучения экипажей.

Зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" будет представлена пусковой установкой 9А83М-2Е, пуско-заряжающей установкой 9А84М-1Е и макетом зенитной управляемой ракеты 9М83МЭ. ЗРС "Антей-4000" предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех, оперативно-тактических, тактических, аэробаллистических, крылатых ракет, а также баллистических ракет средней дальности. Данная ЗРС позволяет обеспечить надежную защиту административных, промышленных и военных объектов, группировок войск от наиболее опасных средств воздушного нападения.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг" презентуют в составе пусковой установки 9А316МЭ, станции обнаружения целей 9С38Э на гусеничном шасси (будет представлена впервые), макета зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ, а также тренажеров самоходной огневой установки на базе автомобиля "Урал" и пункта боевого управления в контейнерном исполнении. "Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных целей. При этом он может эффективно выполнять задачи в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия.

Перед павильоном "В" можно будет увидеть боевые средства ЗРК нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан". По количеству боевых элементов "Абакан" является самым компактным средством НПРО, а все процессы его боевой работы автоматизированы. Комплекс не имеет аналогов и предназначен для поражения современных и перспективных тактических, оперативно-тактических, нестратегических баллистических ракет. Благодаря оптимальным техническим решениям "Абакан" способен существенно усилить группировку ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны или работать автономно. Комплекс будет представлен в составе натурного образца пусковой установки (ПУ) 51П6Е2 и макета одной из самых высокоскоростных зенитных ракет большой дальности 9М82МДЭ.

Перед павильоном "В" будут представлены и натурный образец ЗРК "Тор-Э2", который предназначен для круглосуточной противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БПЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут.

В демонстрационном центре Концерна можно будет ознакомиться с наиболее полным спектром основной продукции холдинга в виде макетов и моделей, включая автоматизированные системы управления, средства ПВО большой, средней и малой дальности (в том числе для ВМФ), РЛС контроля воздушного пространства и наземной разведки, оборудование для геолокации, навигации и радиометеорологии, а также средства ремонта. В частности, в павильоне демоцентра будут представлены модели ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС "Антей-4000", ЗРС С-350 "Витязь", ЗРК НПРО "Абакан", ЗРК "Викинг", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРК семейства "Тор", ЗРК "Оса-АКМ1", ЗПРК "Тунгуска-М1", БМ "Тайфун-ПВО(Э)", ТУ "Комар", ЗАК "Пальма", РЛС "Каста-ВМЕ", РЛС "Подлет-К1КЕ", РЛС "Гамма С1МЕ", РЛК 55Ж6ММЕ, РЛС "Аистенок", РЛС НКО "Сула", АСУ "Байкал-М1Э", КСА "Фундамент-МЭ", радиолокационной системы посадки РСП-28МЕ, унифицированного мультирадарного модуля съема радиолокационной информации ВИП-117М3, ремонтно-диагностического комплекта "Редиком" и др.

На уличной экспозиции у демоцентра будет размещен универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант", мишени которого имитируют современные и перспективные средства воздушного нападения – от крылатых ракет до БПЛА. Отличительная особенность комплекса – возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней. Алгоритмы работы УМТК позволяют существенно осложнить работу по их перехвату и тем самым повысить уровень подготовки зенитчиков. В составе УМТК будут представлены 5 воздушных многоразовых мишеней, способных имитировать современные и перспективные средства воздушного нападения – от крылатых ракет до БПЛА. Там же разместятся РЛС "Фара-ВР", "Аистенок", "Кредо-1Е", 1Л277, подвижные разведывательные пункты ПРП-5 на гусеничной и колесной базах (предназначены для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях), автономный тренажер командира и оператора для тренировки расчетов ЗРК "Тор-Э2".

Также перед демоцентром Концерна будут представлены некоторые образцы гражданской продукции, например, электрические погрузчики ЭП2020-08-2,8, электрическая тележка ЭТ2064 и электропогрузчик ЭП1630.

Экспозиция Концерна в павильоне "С" будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения. В ее составе можно будет увидеть разработки холдинга, предназначенные для охраны критических объектов, организации воздушного движения и аэронавигации, оборудование для промышленных климатических систем, аддитивного и современного литейного производств, контрольно-измерительное оборудование и робототехнические комплексы.

Впервые Концерн продемонстрирует электрический робототехнический комплекс БТ-1, который представляет собой беспилотный аппарат, предназначенный для перемещения различных грузов и эвакуации раненых. Максимальная грузоподъемность робототехнического комплекса – 200 кг, вес устройства – 116 кг. БТ-1 имеет независимую подвеску и индивидуальный привод на каждое колесо, что позволяет преодолевать преграды и передвигаться по бездорожью. При установке специального оборудования БТ-1 также возможно использовать в качестве робота-наблюдателя. Новинкой форума станут также гусеничные беспилотные транспортные средства "Мангуст" в двух модификациях: большой и малой. Они могут быть использованы как для осмотра днища транспортных средств или других труднодоступных мест, так и для доставки любых грузов. Максимальная скорость хода обоих аппаратов – 15 км/ч, грузоподъемность – 80 кг и 90 кг, масса – 15-20 кг и 20-25 кг, соответственно.

В павильоне "С" также можно будет увидеть изделия Концерна, разработанные для Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД), - в частности, Комплекс средств автоматизации городской аэромобильности с пультом диспетчера. Основные задачи Комплекса – обеспечение равноправного доступа к небу над городом для пользователей воздушного пространства, выявление нарушителей порядка использования воздушного пространства и несанкционированного запуска различных беспилотных воздушных судов, представляющих угрозу для безопасности полетов, людей и объектов на земле. Таким образом, Комплекс выступает в роли связующего звена между пользователями беспилотных авиационных систем и ЕС ОрВД.

Там же можно будет осмотреть макет и натурный образец малогабаритной первичной радиолокационной станции мониторинга периметра "MIMO-РЛС". Устройство предназначено для определения координат воздушных, наземных и надводных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов в любых погодных условиях. Разработчиками предусмотрена возможность автоматизированной работы устройства от аккумулятора в случае отсутствия внешнего электропитания, а также возможно удаленное управление по проводной и беспилотной линии. "MIMO-РЛС" способна осуществлять трекинг объекта в реальном времени. Также будут представлены натурный образец РЛС наземной разведки "Сова" и макет РЛС "Сарыч".

Кроме того, в павильоне "С" холдинг представит макеты систем промышленного охлаждения, натурные образцы транспортных кондиционеров для спецтехники, железнодорожного и рельсового транспорта, вентиляционного оборудования для судостроения и др.

В ходе Форума представители Концерна проведут ряд встреч и переговоров, на которых обсудят с партнерами и потенциальными заказчиками вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции, а также примут участие в научно-деловой программе.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

"Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

Концерн уделяет особое внимание подготовке специалистов заказчика, вопросам эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации.

"Алмаз-Антей" является головным исполнителем модернизации Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД), в рамках которой холдинг создает современные средства наблюдения, управления и связи, а также задействует весь отечественный научно-технический и промышленный потенциал.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".