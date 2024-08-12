Войти
ЦАМТО

ОСК представит военные и гражданские проекты на форуме "Армия-2024"

498
0
0
Средний десантный корабль (СДК) проекта 21810. Макет
Средний десантный корабль (СДК) проекта 21810. Макет.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 9 августа. АО "ОСК" представит модели и натурные образцы военных и гражданских проектов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдет с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот".

На стенде корпорации в павильоне "С" разместятся 17 проектов ОСК.

Участники и гости форума смогут увидеть макеты фрегатов проектов 22356 и 11356, среднего десантного корабля проекта 21810, подводной лодки "Амур-950", самодвижущейся ледостойкой платформы проекта 00903 "Северный полюс", пассажирского скоростного катамарана проекта 04580 "Котлин". Также будет представлена линейка автономных необитаемых подводных аппаратов, часть из которых покажут на форуме впервые.

Традиционно ОСК широко представлена на мероприятиях форума "Армия"", и текущий год не станет исключением. В составе делегации Объединенной судостроительной корпорации примут участие представители 22 предприятий ОСК, среди которых "Адмиралтейские верфи", "Севмаш", СПМБП "Малахит", ПСЗ "Янтарь", Амурский судостроительный завод, ЦС "Звездочка", Средне-Невский судостроительный завод, ЦМКБ "Алмаз", судостроительный завод "Вымпел", Кронштадтский морской завод, конструкторское бюро "Вымпел", "Северное ПКБ".

Деловая программа включает в себя проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, подписание ряда соглашений, участие в тематических сессиях, круглых столах.

В Демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок, а также пообщаться с представителями заводов, верфей и конструкторских бюро корпорации, которые участвовали в разработке и строительстве представленных образцов техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Амур 950
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
Севмаш
СНСЗ
СПКБ
Проекты
1135 Буревестник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно