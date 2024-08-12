ОСК представит военные и гражданские проекты на форуме "Армия-2024"

ЦАМТО, 9 августа. АО "ОСК" представит модели и натурные образцы военных и гражданских проектов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдет с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот".

На стенде корпорации в павильоне "С" разместятся 17 проектов ОСК.

Участники и гости форума смогут увидеть макеты фрегатов проектов 22356 и 11356, среднего десантного корабля проекта 21810, подводной лодки "Амур-950", самодвижущейся ледостойкой платформы проекта 00903 "Северный полюс", пассажирского скоростного катамарана проекта 04580 "Котлин". Также будет представлена линейка автономных необитаемых подводных аппаратов, часть из которых покажут на форуме впервые.

Традиционно ОСК широко представлена на мероприятиях форума "Армия"", и текущий год не станет исключением. В составе делегации Объединенной судостроительной корпорации примут участие представители 22 предприятий ОСК, среди которых "Адмиралтейские верфи", "Севмаш", СПМБП "Малахит", ПСЗ "Янтарь", Амурский судостроительный завод, ЦС "Звездочка", Средне-Невский судостроительный завод, ЦМКБ "Алмаз", судостроительный завод "Вымпел", Кронштадтский морской завод, конструкторское бюро "Вымпел", "Северное ПКБ".

Деловая программа включает в себя проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, подписание ряда соглашений, участие в тематических сессиях, круглых столах.

В Демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок, а также пообщаться с представителями заводов, верфей и конструкторских бюро корпорации, которые участвовали в разработке и строительстве представленных образцов техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".