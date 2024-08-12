Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественное мероприятие состоялось в день 80-летия окончания Ленинградской битвы.

"Корабль назван в честь Героя Советского Союза, командира тральщика Афанасия Иванникова. Это знак преемственности поколений защитников Родины. Сегодняшние моряки принимают эстафету от своих дедов и прадедов", – цитирует пресс-служба слова Беглова.

"Афанасий Иванников" – девятый корабль своего проекта. При его строительстве применены новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

"C первых дней наш город был центром всего самого современного и передового в кораблестроении. Корабли этой серии – яркий пример плодотворного сотрудничества передовой науки и промышленности Санкт‑Петербурга. Сегодня город еще раз подтверждает свое лидерство в этой сфере", – отметил Беглов.

Глава города напомнил, что в Петербурге сосредоточено порядка 40 % судостроительного и потенциала страны. С учетом проектных организаций, приборостроительных и машиностроительных предприятий, производящих силовое оборудование, на текущий момент в отрасли занято более 60 тысяч человек. Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. Сейчас на петербургских верфях в постройке находится 60 судов и кораблей.