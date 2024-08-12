Войти
РИА Новости

Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге

379
0
0
Торжественная церемония спуска на воду нового корабля противоминной обороны "Афанасий Иванников" в Санкт‑Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду нового корабля противоминной обороны "Афанасий Иванников" в Санкт‑Петербурге.
Источник изображения: © Фото : Администрация Санкт‑Петербурга

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественное мероприятие состоялось в день 80-летия окончания Ленинградской битвы.

"Корабль назван в честь Героя Советского Союза, командира тральщика Афанасия Иванникова. Это знак преемственности поколений защитников Родины. Сегодняшние моряки принимают эстафету от своих дедов и прадедов", – цитирует пресс-служба слова Беглова.

"Афанасий Иванников" – девятый корабль своего проекта. При его строительстве применены новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

"C первых дней наш город был центром всего самого современного и передового в кораблестроении. Корабли этой серии – яркий пример плодотворного сотрудничества передовой науки и промышленности Санкт‑Петербурга. Сегодня город еще раз подтверждает свое лидерство в этой сфере", – отметил Беглов.

Глава города напомнил, что в Петербурге сосредоточено порядка 40 % судостроительного и потенциала страны. С учетом проектных организаций, приборостроительных и машиностроительных предприятий, производящих силовое оборудование, на текущий момент в отрасли занято более 60 тысяч человек. Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. Сейчас на петербургских верфях в постройке находится 60 судов и кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно