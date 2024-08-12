ВС Кот-д'Ивуара получили новую военную технику

ЦАМТО, 9 августа. Судя по кадрам парада в честь Дня независимости, Вооруженные силы Кот-д'Ивуара получили из различных источников новую военную технику.

Как сообщает Defenceweb.co.za, во время посвященного Дню независимости страны парада 7 августа ВС Кот-д'Ивуара продемонстрировали новые бронированные машины, ракеты и другое оборудование, включая не менее трех машин разминирования "Хаски", не менее 11 ББМ VP11 производства корпорации NORINCO, не менее 15 бронеавтомобилей EQ2050 с колесной формулой 4x4 компании Dongfeng, шесть 105-мм боевых машин с тяжелым вооружением VN-22B и несколько вездеходов Maverick Sport Max компании Can-Am.

Также были замечены противотанковые комплексы "Корнет" и переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2", которые, вероятно, были приобретены недавно.

Таким образом, ВС Кот-д'Ивуара получили значительное количество новой техники с 2022 года, когда были впервые продемонстрированы бронетранспортеры Jaws эмиратской International Armored Group (IAG), китайские боевые машины пехоты WZ-551 с колесной формулой 6x6 и бронеавтомобили "Илгаз-2" турецкой Nurol Makina. Американская компания The Armored Group (TAG) тогда поставила в Кот-д’Ивуар бронеавтомобили BATT UMG и Terrier LT-79, а турецкая Otokar – не менее 20 легких бронеавтомобилей "Кобра-2" (Cobra II).

Новые поставки должны расширить возможности ВС Кот-д'Ивуара, на вооружении которых ранее состояла в основном разнородная устаревшая техника, включая AML-60, AML-90, БРДМ-2, ERC-90F4, БМП-1/2, VAB, M-3 Panhard, "Мамба" и БТР-80.

Что касается Военно-морских сил, то за последние годы флот получил два приобретенных у израильской судостроительной компании Israel Shipyards многоцелевых патрульных корабля класса S-45 (OPV-45). В 2022 году ВМС Кот-д’Ивуара также приняли прошедший ремонт и модернизацию патрульный корабль класса P400 из состава ВМС Франции.