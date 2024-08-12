Западное издание: Китай закупает в России вертолеты Ми-171, несмотря на свои технологические успехи

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Китай закупает в России вертолеты Ми-171, несмотря на свои технологические успехи. Хотя КНР ускоренными темпами модернизирует Вооруженные силы и располагает собственными разработками в сфере вертолетостроения, закупки российской техники продолжаются.

О причинах этого рассуждает автор статьи, которую опубликовало западное издание Army Recognition.

Китайская оборонная промышленность, способная производить современные отечественные вертолеты, продолжает вкладывать средства в российскую платформу. В первую очередь, причина заключается в том, что Народно-освободительную армию Китая (НОАК) привлекают технические характеристики и возможности данной техники, которая хорошо себя зарекомендовала в самых экстремальных условиях.

Сохраняющийся интерес китайцев к Ми-171 обусловлен целым рядом факторов. В их числе способность машины действовать в сложной обстановке, особенно на больших высотах. Это дает НОАК массу преимуществ, в частности, в высокогорных районах Тибета и на индийской границе, где географические особенности предъявляют особые эксплуатационные требования. Мощный двигатель ВК-2500 позволяет Ми-171 перевозить тяжелые грузы даже на больших высотах, что крайне важно при проведении операций в этих районах.

Вертолет был разработан в 90-х годах прошлого столетия. Он создан на основе хорошо известного советского Ми-8. Обладая универсальностью, этот вертолет способен выполнять широкий спектр задач: от транспортировки людей (до 26 человек) или грузов (до 4 тонн) до спасательных операций в экстремальных условиях.