В ФРГ заявили об отсутствии данных о применении ВСУ Marder в Курской области

При этом представитель кабмина не стала отвечать на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Берлином вопрос использования немецких БМП на территории России

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Германии не располагает собственной информацией о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкой техники в ходе нападения на Курскую область и внимательно следит за развитием событий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель кабмина ФРГ на просьбу прокомментировать сообщения газеты Bild о том, что ВСУ использовали как минимум три немецкие БМП Marder.

"Мы приняли к сведению противоречивые сообщения по этому поводу. Федеральное правительство не располагает собственной информацией по данному вопросу", - отметила представитель кабмина Германии. "Правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией", - добавила она.

При этом представитель кабмина не стала отвечать на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Берлином вопрос использования немецких БМП на территории России.

В Министерстве обороны ФРГ также не стали отвечать на этот вопрос. Комментируя сообщения о применении Marder ВСУ, представитель ведомства заявил, что "заявленная цель правительства ФРГ - поддержать Украину в ее оборонительной борьбе".

Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области использовали как минимум три немецкие БМП Marder. Военный эксперт Карло Масала высказал мнение, что Украина применила немецкие БМП Marder на территории РФ без консультации с Германией.