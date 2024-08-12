Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода и покинул порт Кочин Республики Индия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время стоянки корабли пополнили запасы, а личный состав принял участие в культурных и спортивных мероприятиях. Российские моряки побывали с экскурсией в городе Кочин, посетили корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии, а также провели товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими.

"В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода", - уточнили в отделе.

Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.