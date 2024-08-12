Войти
РИА Новости

Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин

317
0
0
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода и покинул порт Кочин Республики Индия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время стоянки корабли пополнили запасы, а личный состав принял участие в культурных и спортивных мероприятиях. Российские моряки побывали с экскурсией в городе Кочин, посетили корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии, а также провели товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими.

"В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода", - уточнили в отделе.

Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Катар
Россия
Шри-Ланка
Эритрея
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:47
  • 3616
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно