В МО Италии заявили, что оружие страны не использовалось ВСУ в Курской области

Министр обороны Гуидо Крозетто отметил, что направляемое Италией оружие может использоваться Киевом исключительно в оборонительных целях

РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Переданное на Украину итальянское оружие не используется в нападении на Курскую область. Об этом заявил министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто. Он усомнился, что подобная тактика приближает мирные переговоры.

"Итальянское оружие в этой атаке не использовалось", - сказал министр в эфире Radio-1. Крозетто отметил, что направляемое Италией оружие может использоваться Киевом исключительно в оборонительных целях. Он также отметил, что применение можно отследить. "Но я не буду вдаваться в технические детали, к тому же они засекречены", - уточнил министр. Крозетто высказался против любых действий, связанных с "нападением на другую страну".