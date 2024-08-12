Войти
ТАСС

СМИ: ВСУ продолжают получать разведданные США на фоне атаки на Курскую область

403
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Представитель Пентагона отметил, что ведомство регулярно консультирует Киев по вопросам безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. США продолжают обеспечивать Украину разведданными на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, сообщил представитель Пентагона порталу The War Zone.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину различными способами, включая обмен разведывательными данными", - сказал он. При этом конкретные детали разведподдержки чиновник уточнять отказался. Он добавил, что Пентагон регулярно консультирует Киев по вопросам безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:47
  • 3616
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно