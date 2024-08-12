СМИ: ВСУ продолжают получать разведданные США на фоне атаки на Курскую область

Представитель Пентагона отметил, что ведомство регулярно консультирует Киев по вопросам безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. США продолжают обеспечивать Украину разведданными на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, сообщил представитель Пентагона порталу The War Zone.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину различными способами, включая обмен разведывательными данными", - сказал он. При этом конкретные детали разведподдержки чиновник уточнять отказался. Он добавил, что Пентагон регулярно консультирует Киев по вопросам безопасности.