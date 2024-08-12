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Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет на форуме "Армия-2024" продукцию гражданского и двойного назначения

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Продукцию гражданского и двойного назначения представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдёт в Кубинке (Московская область) с 12 по 14 августа, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Экспозиция концерна в павильоне "С" будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения. В её составе можно будет увидеть разработки холдинга, предназначенные для охраны критических объектов, организации воздушного движения и аэронавигации, оборудование для промышленных климатических систем, аддитивного и современного литейного производств, контрольно-измерительное оборудование и робототехнические комплексы", - сказано в сообщении.

В павильоне можно будет увидеть изделия концерна, разработанные для Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД), в частности, - комплекс средств автоматизации городской аэромобильности с пультом диспетчера.

"Основные задачи комплекса - обеспечение равноправного доступа к небу над городом для пользователей воздушного пространства, выявление нарушителей порядка использования воздушного пространства и несанкционированного запуска различных беспилотных воздушных судов, представляющих угрозу для безопасности полетов, людей и объектов на земле. Таким образом, комплекс выступает в роли связующего звена между пользователями беспилотных авиационных систем и ЕС ОрВД", - отмечено в сообщении.

Там же можно будет осмотреть макет и натурный образец малогабаритной первичной радиолокационной станции мониторинга периметра "MIMO-РЛС".

Устройство предназначено для определения координат воздушных, наземных и надводных целей, в том числе БПЛА в любых погодных условиях. Разработчиками предусмотрена возможность автоматизированной работы устройства от аккумулятора в случае отсутствия внешнего электропитания, а также возможно удалённое управление по проводной и беспилотной линии. "MIMO-РЛС" способна осуществлять трекинг объекта в реальном времени.

Также будут представлены натурный образец РЛС наземной разведки "Сова" и макет РЛС "Сарыч".

Кроме того, холдинг продемонстрирует макеты систем промышленного охлаждения, натурные образцы транспортных кондиционеров для спецтехники, железнодорожного и рельсового транспорта, вентиляционного оборудования для судостроения и др.

Среди образцов гражданской продукции, которые будут представлены перед демоцентром концерна, в частности, - электрические погрузчики ЭП2020-08-2,8, электрическая тележка ЭТ2064 и электропогрузчик ЭП1630, сообщает пресс-служба концерна.

По её данным, в ходе форума представители концерна "проведут ряд встреч и переговоров, на которых обсудят с партнёрами и потенциальными заказчиками вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции, а также примут участие в научно-деловой программе".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран.

Холдинг имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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