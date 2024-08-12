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ЦАМТО

ВВС Греции планируют закупить самолеты-заправщики KC-135R из состава ВС США

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KC-135R. Источник: www.asdnews.com.

ЦАМТО, 9 августа. Согласно информации греческого ресурса Onalert.gr, командование ВВС Греции недавно направило властям США официальный запрос о возможности приобретения до четырех самолетов-заправщиков KC-135R "Стратотанкер" из состава ВС США.

Как сообщает Armyrecognition.com, закупку предполагается реализовать через программу продажи избыточных вооружений EDA (Excess Defense Articles). ВВС Греции запросили информацию о состоянии самолетов, предлагаемых для бесплатной передачи, установленном на борту оборудовании, стоимости ремонта и восстановления, технической поддержке KC-135R и обучении пилотов и технических специалистов.

Интерес к приобретению заправщиков проявлен в рамках более широкой стратегии расширения боевых возможностей ВВС Греции. Поставка самолетов включена в планируемую структуру ВС, изложенную генеральным штабом ВС Греции (GEETHA) в 2021 году. Покупка самолетов-заправщиков позволит истребителям ВВС Греции оставаться в воздухе в течение длительного времени, поражать цели на большей дальности, участвовать в операциях по эскорту и перехвату нарушителей в регионе Восточного Средиземноморья, от Кипра до побережья Африки.

Самолет KC-135R "Стратотанкер" обеспечивает возможность заправки всех типов истребителей ВВС Греции, включая F-16, "Мираж", "Рафаль" и F-35, которые Греция планирует приобрести.

В последние года пилоты истребителей всех типов ВВС Греции прошли подготовку выполнению операции дозаправки в воздухе совместно с самолетами-заправщиками ВВС США, Франции и Израиля.

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