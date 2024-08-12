ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.

В ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ВМФ России завершил широкомасштабные учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВМФ России завершил масштабные учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии в своих операционных зонах. Объединения и соединения ВМФ, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования.

"В соответствии с имеющимися результатами выполнения поставленных перед силами флотов и флотилии задач, считаю, что цель учения достигнута. Главным штабом ВМФ будет проведен подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговыми частями в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки", - сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Всего к участию в учениях привлекались около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажами кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии было выполнено свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия, в том числе зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.

В рамках учений органы управления флотов и Каспийской флотилии отрабатывали взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятий.