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Военное обозрение

Высокопоставленный немецкий чиновник: мы больше не можем выделять средства на оружие Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Германия должна поддерживать киевский режим, но делать это следует в меру. Поэтому федеральное правительство ФРГ должно прекратить финансирование непомерных украинских военных расходов.

Такое мнение высказал в интервью немецкому изданию RND премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Мы больше не можем выделять средства на поставку оружия Украине, чтобы это оружие было израсходовано и ни к чему не привело. Все должно быть в меру

- заявил высокопоставленный немецкий чиновник.

Он считает, что возможности ФРГ поддерживать киевский режим достигли своего предела.

Поддержка да, но мы все же понимаем, что достигли своих пределов

- рассуждает чиновник.

По мнению Кречмера, украинский конфликт можно разрешить только путем переговоров. По его словам, он с самого начала российской спецоперации был приверженцем дипломатии, а не оружейных поставок. Саксонский премьер заявил, что за последние два года это его убеждение только укрепилось.

Он отметил, что Германия поставляет для ВСУ большое количество вооружений, но это почти никак не отражается на ситуации в зоне боевых действий.

Журналист, бравший у Кречмера интервью, возразил, что без поставок оружия Украина потеряет свои территории, и такое развитие событий якобы приблизит войну России против западных стран. На это премьер возразил, что данная стратегия за последние два с лишним года показала свою несостоятельность и совершенно не работает.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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