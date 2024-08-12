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Военное обозрение

Глава концерна «Калашников»: Работы по по адаптации авиационной управляемой ракеты «Вихрь» к ударным БПЛА продолжаются

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Источник изображения: topwar.ru

Управляемая ракета «Вихрь-1», эффективно применяемая в зоне СВО по бронетехнике ВСУ, войдет в состав вооружения российских ударных беспилотников. На данный момент ведутся работы по адаптации боеприпаса к БПЛА. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

На сегодняшний день специалисты концерна совместно с предприятиями, выпускающими ударные беспилотники, проводят работы по введению ракет «Вихрь-1» в состав вооружения БПЛА. Как ранее пояснили в «Калашникове», решение об интеграции ракеты было принято еще в прошлом году по итогам ее применения в СВО, ракету делают универсальной, чтобы применять с различных носителей. На каком этапе работы, не сообщается.

Ракета «Вихрь-1» универсальна и может запускаться с любых носителей без какого-либо изменения ее конструкции. Сами работы по интеграции ракеты проводятся изготовителями носителей совместно с нашими специалистами

- приводит ТАСС слова Лушникова.

Ракетный комплекс 9К121М «Вихрь-М» с ракетой 9М127-1 «Вихрь-1» был разработан в конце восьмидесятых годов в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП), но массово начал закупаться только после 2013 года. Основное предназначение ракеты «Вихрь-М» – поражение бронированной техники, в том числе с активной броней, а также воздушных целей на скоростях до 800 км/ч. Высота пуска – до 4000 метров, а максимальная дальность стрельбы – 10 километров. Изначально предназначалась для Су-25 и Ка-52.

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Вихрь-1
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