Rheinmetall поставит Украине еще восемь мобильных госпиталей

В концерне отметили, что поставки планируется начать в 2024 году и завершить к концу 2026 года

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине восемь дополнительных систем мобильных полевых госпиталей.

"Министерство обороны Украины поручило компании Rheinmetall поставить вооруженным силам страны еще восемь спасательных станций", - говорится в заявлении Rheinmetall. При этом указывается, что поставки планируется начать в 2024 году и завершить к концу 2026 года. "В заказ вошли восемь комплексов "под ключ", оснащенных новейшей медицинской техникой, в том числе рентгеновский контейнер, операционная и отделение интенсивной терапии на уровне современной больницы", - подчеркнули в концерне. Для транспортировки будут задействованы военные грузовые автомобили.

Стоимость заказа, как отметили в Rheinmetall, оценивается в десятки миллионов евро. Помимо поставки спасательных станций, ежегодно планируется недельное обучение соответствующего украинского персонала в Германии. В сентябре 2023 года компания Rheinmetall уже передала Украине мобильный полевой госпиталь на 32 койки, включая восемь коек для интенсивной терапии.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до €600 млн.