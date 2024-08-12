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ТАСС

На "Армии-2024" покажут роботизированный комплекс БТ-1 для эвакуации раненых

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Его максимальная грузоподъемность составляет 200 кг

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Электрический робототехнический комплекс БТ-1 для перемещения различных грузов, эвакуации раненых и наблюдения за обстановкой впервые продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщили в концерне "Алмаз-Антей".

"Впервые концерн продемонстрирует электрический робототехнический комплекс БТ-1, который представляет собой беспилотный аппарат, предназначенный для перемещения различных грузов и эвакуации раненых. Максимальная грузоподъемность робототехнического комплекса - 200 кг, вес устройства - 116 кг. БТ-1 имеет независимую подвеску и индивидуальный привод на каждое колесо, что позволяет преодолевать преграды и передвигаться по бездорожью", - говорится в сообщении.

Также в концерне отметили, что при установке специального оборудования БТ-1 также возможно использовать в качестве робота-наблюдателя.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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