Концерн Rheinmetall зафиксировал рекордные заказы из-за конфликта на Украине

ЦАМТО, 9 августа. Немецкий концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов на свою продукцию – на сумму 48,6 млрд. евро к концу июня из-за наращивания Европой оборонительного потенциала в связи с конфликтом на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Financial Times.

"Продажи в первом полугодии выросли на треть (до 3,8 млрд. евро), а операционная прибыль почти удвоилась до 404 млн. евро на фоне роста заказов на оружие и боеприпасы", – говорится в материале.

Издание уточняет, что ключевые проекты концерна включали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем самым крупным заказом с начала года стал контракт с бундесвером на ББМ "Боксер" на общую сумму 2,2 млрд. евро. Директор концерна Армин Паппегер также заявил о планах строительства ряда заводов на Украине, специализирующихся на обслуживании танков, производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны.