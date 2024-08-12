Войти
ЦАМТО

Концерн Rheinmetall зафиксировал рекордные заказы из-за конфликта на Украине

402
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 августа. Немецкий концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов на свою продукцию – на сумму 48,6 млрд. евро к концу июня из-за наращивания Европой оборонительного потенциала в связи с конфликтом на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Financial Times.

"Продажи в первом полугодии выросли на треть (до 3,8 млрд. евро), а операционная прибыль почти удвоилась до 404 млн. евро на фоне роста заказов на оружие и боеприпасы", – говорится в материале.

Издание уточняет, что ключевые проекты концерна включали заказы на артиллерию для Германии и Украины, причем самым крупным заказом с начала года стал контракт с бундесвером на ББМ "Боксер" на общую сумму 2,2 млрд. евро. Директор концерна Армин Паппегер также заявил о планах строительства ряда заводов на Украине, специализирующихся на обслуживании танков, производстве боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:46
  • 3615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно