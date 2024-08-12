Министр: Канада скоро получит новые истребители и военные корабли

ЦАМТО, 9 августа. Канада вскоре примет на вооружение новые истребители F-35, патрульные самолеты и военные корабли.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Билл Блэйр.

"Канада модернизирует свои вооруженные силы, вскоре будут приняты новые истребители F-35, патрульные самолеты, военные корабли на базе платформы Type 26", – сообщил он на пресс-конференции.

По словам Б.Блэйра, все будущие вооружения будут являться платформами, которые планируется использовать совместно с Австралией.

Он также сообщил, что власти двух стран намерены проводить общие военные учения для повышения совместимости и обучения личного состава вооруженных сил двух стран.

"Кроме того, Канада и Австралия продолжат укреплять сотрудничество в киберпространстве, а также науке и технологиях", – добавил министр.