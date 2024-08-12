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ЦАМТО

Завершена сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Польши

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 9 августа. В США завершена сборка первого многоцелевого истребителя пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар"), предназначенного для ВВС Польши.

Самолет с серийным номером AZ-01 сошел с конвейера завода Lockheed Martin в Техасе в конце июля 2024 года.

Корпорация Lockheed Martin 2 августа на своей странице в X (ранее Twitter) опубликовала видео, на котором самолет переводится на площадку, где на него будет нанесено обеспечивающее малозаметность покрытие.

Сборка самолета началась в апреле 2023 года. Ожидается, что все работы будут завершены в ближайшие недели, а церемония выкатки истребителя предварительно запланирована на 28 августа. После официальной передачи МНО Польши AZ-01 будет доставлен на авиабазу Национальной гвардии "Эббинг" (шт.Арканзас), где будет проходить обучение польских пилотов. Ожидается, что первый F-35A прибудет на авиабазу "Ласк" в Польше в 2026 году.

В соответствии с соглашением, подписанным в январе 2020 года, Польша получит 32 F-35A в версии Block.4 с пакетом Technology Refresh 3 (TR-3). Первые шесть самолетов должны быть переданы в период с 2024 по 2025 гг., а поставки продолжатся до 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, закупка истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой реализована в рамках программы "Гарпия" (Harpia), включенной в план технической модернизации ВС Польши на 2021-2035 гг. Решение было принято без тендера после проведения комплексного анализа рынка.

Министр национальной обороны Польши М.Блащак 28 мая 2019 года объявил об отправке в США запроса о предложении на поставку 32 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

В сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму до 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Он также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и логистическую поддержку, включая поставку запасных частей и расходных материалов, автономной информационно-логистической системы. Стоимость контракта составляет 4,6 млрд. долл. Соглашение не содержит опциона на поставку дополнительных истребителей.

Поставки будут выполнены в течение 2024-2030 гг. Самолеты F-35A будут поставляться в стандартной конфигурации с последней доступной версией программного обеспечения Блок.4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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