ЦАР будет сотрудничать с РФ в сфере безопасности после отмены оружейного эмбарго

Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.

ЦАМТО, 9 августа. Центральноафриканская Республика намерена сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил министр связи и СМИ, официальный представитель правительства Максим Балалу.

Так он прокомментировал отмену действия оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

"Сейчас у нас есть возможность работать с Россией в этой сфере, с другими странами, чтобы укрепить наши силы обороны и безопасности", – сказал министр.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которой, среди прочего, отменяется действие оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

"Почти восемь лет это эмбарго вызывало у нас беспокойство, поскольку повстанцы могли бесстыдно вооружаться, незаконно ввозить оружие в страну и угрожать безопасности страны. Это победа для народа, поскольку… безопасность является ключом к развитию, и нашей стране было абсолютно необходимо, наконец, восстановить безопасность на всей территории", – сказал собеседник агентства.

"Но это только первый шаг. Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать наилучшие условия для переоснащения нашей армии, предоставить ей адекватные средства, чтобы окончательно положить конец некоторым очагам сопротивления", – отметил он.