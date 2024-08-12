Расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» помимо эффективного решения боевых задач обязан защитить собственные жизни и вверенные им боевые машины. Для этого бойцы придумали новый способ защиты от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которыми обычно «огрызаются» боевики.

«Нужно что-то делать, очень большое количество дронов, нужно было как-то спасать технику, свою жизнь непосредственно. И общими усилиями придумали защиту. Брали гильзы — пилили, варили», — рассказал «Известиям» наводчик «Гвоздики» с позывным Филя.

Командир орудия с позывным Рассвет отметил в беседе с корреспондентом «Известий» Станиславом Григорьевым, что против вражеских беспилотников хорошо помогают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Хлопот много доставляют, но враг «огрызается» исключительно беспилотниками. В ночное время это может быть «Баба-яга», но у нас есть средства РЭБ, благодаря которым мы успешно отражаем эти атаки. Что касается ответного огня из ствольной артиллерии, то это происходит сейчас редко. Видимо, наша работа настолько хороша, что враг оттесняется, чтобы не тратить боевой потенциал, я полагаю», — поделился Рассвет.

По словам наводчика «Гвоздики» с позывным Ткач, работать приходится быстро и при этом кропотливо относиться к своему делу. Благодаря совместным усилиям удается спасать и жизни людей, и военную технику. Однажды беспилотник ВСУ попал в двигатель САУ.

«То есть одним дроном они в двигатель попали, чтобы самоход (САУ) не двигался вообще, а «Бабой-ягой» уже добивали. При этом удалось спасти и технику, и народ весь», — добавил Ткач.

9 августа Минобороны показало, как расчеты орудий 2А36 «Гиацинт-Б» арктической бригады группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на херсонском направлении. Личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

26 июля морпехи ТОФ показали работу беспилотника с ИИ «Молния». По виду дрон «Молния» напоминает самолет-конструктор с джойстиком для управления, простыми компонентами сборки и катапультой для пуска, но встреча с ним повергает в ужас артиллерийские расчеты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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