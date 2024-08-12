«Очень много»: США подтвердили переброску на Ближний Восток значительных сил на фоне возможной эскалации

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Соединенные Штаты хотят быть готовыми к любому развитию ситуации на Ближнем Востоке, поэтому перебрасывают в регион «очень много» военной силы. Об этом заявил высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

Представитель Белого дома подтвердил, что США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы, в том числе и для поддержки Израиля. Наращивание военного присутствия в данном регионе должно нивелировать угрозу эскалации, также США хотят быть готовыми к любому развитию ситуации, даже если это будет новый конфликт.

Мы перебросили в регион огромное количество военных сил, в том числе F-22, которые должны прибыть сегодня. Так что мы будем готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

- заявил чиновник.

В США предупредили, что удар Ирана по Израилю, если он состоится, будет иметь «серьезные последствия», для Ирана, конечно. Американцы готовы защищать Израиль всеми средствами, которые есть в их распоряжении. США еще весной развернули в регионе дополнительные системы ПВО/ПРО, к ним должны добавиться системы ПВО боевых кораблей, которые на всех парах спешат к побережью еврейского государства. Кроме того, не стоит забывать про и про авиацию, в задачи которой также входит перехват иранских ракет и беспилотников.

Ранее в Белом доме заявили, что развертывание дополнительных сил на Ближнем Востоке соответствует планам США по сохранению существующего мирового порядка и главенствующей роли США.