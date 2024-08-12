Концерн «Калашников» заявил о готовности показать разработанный по заказу военных ручной пулемёт калибра 5,45 мм

Источник изображения: topwar.ru

Разработанный концерном «Калашников» новый ручной пулемет для российской армии в скором времени будет представлен общественности. Об этом заявил глава концерна Алан Лушников.

Новый пулемет разработан по заказу и техническому заданию Минобороны в калибре 5,45 мм как средство огневой поддержки войсковых подразделений для создания «длительной и плотной» стрельбы. Патрон 5,45х39 мм был выбран в качестве основного для увеличения носимого боезапаса.

Пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения

- заявил Лушников в интервью ТАСС, добавив, что скоро пулемет покажут широкой публике. Когда пулемет пойдет в войска, ясности пока нет.

В начале этого года появилась информация, что разработанный «Калашниковым» ручной пулемет вышел на этап государственных испытаний. Хотя в самом концерне не дают никакой информации о новом оружии, предполагается, что речь все же идет о последней разработке концерна РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный), который создан в рамках развития проекта ручного пулемета РПК-16 с внесением определенных изменений.

Пулемет создан под патрон 5,45Х39 мм, питание пулемета ленточное, лента также разработана в концерне. Патронная коробка под 100 патронов. Имеется возможность смены ствола, предохранитель двухсторонний, приклад складной с регулируемой щекой. Вес в зависимости от длины ствола: с коротким — 5,2 кг, с длинным — 5,5 кг. Пулемет оснащен планкой Пикатинни для крепления прицелов и других приспособлений. На пулемет устанавливаются все типы оптических и коллиматорных прицелов.