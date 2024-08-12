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После четырёхлетнего ремонта, завершившегося в декабре 2022 года, подводная лодка «Триумфант» стала единственной из всех британских подводных лодок, которая находится в рабочем состоянии. Последний раз её видели в Гибралтаре в июле во время выгрузки боеприпасов. После этого лодка отправилась в Девонпорт, где её, вероятно, выведут из боевого состава до конца года.

С остальными атомными подводными лодками типа «Эстьют», которые когда-то считались лучшими в мире по сумме всех характеристик, ситуация следующая.

Головная лодка «Эстьют» находится на боевой подготовке уже семь месяцев и не выходит в море. «Амбуш» стоит в Фаслейне уже два года и также не выходит в море. Ситуация с судоподъёмником этой военно-морской базы остаётся неясной. С одной стороны, его отремонтировали за очень большую сумму — более 300 миллионов фунтов стерлингов, но с другой стороны, тросы, которые поднимают и опускают платформу, не прошли сертификацию. Фирма, которая их изготавливала, обанкротилась, сейчас ищут замену.

Предполагается закупка двух плавучих доков для Фаслейна, но тут тоже есть проблемы. Британские судоверфи могут построить, но долго и дорого, иностранные — быстрее и дешевле, но доковать британские лодки в импортных доках как-то не принято.

«Ойдешиос» находится в Девонпорте уже 16 месяцев в ожидании постановки в док, точные сроки неизвестны. Неизвестно также, сколько времени она проведёт в доке и сколько потом понадобится для её возврата в строй.

Ситуация с доками № 15, который переоборудуют с «Трафальгаров» на «Эстьюты» (новые лодки, намного больше), и № 10, которые переоборудуют под ПЛАРБ типа «Дредноут», пока неясна. Работы ведутся, но окончание их неизвестно.

«Артфул» последний раз была в море 15 месяцев назад, другой информации по ней нет. Предпоследняя в серии «Энсон» после ходовых испытаний и успешной стрельбы Spearfish и Tomahawk в Атлантическом подводном испытательном и оценочном центре (AUTEC) на Багамах в период с марта по апрель этого года с момента возвращения не выходила в море.

В 2035 году у первой лодки в серии «Эстьют» истекает назначенный срок эксплуатации. Учитывая, что она немного ходит, его, скорее всего, продлят, но это слабое утешение для Королевского флота. Даже на испытания новой модификации торпед ходила ПЛАРБ «Венгард». Скажем мягко, не самое разумное использование моторесурса не самой новой лодки. Тем более что британские ПЛАРБ имеют те же проблемы, что и атомные подводные лодки.

На этом фоне разговоры о том, что одна из атомных подводных лодок типа «Эстьют» пойдёт в группе сопровождения авианосца «Принц Уэльский» в следующем году, а вторая в рамках соглашения AUKUS будет базироваться в Перте, вызывают очень большие сомнения. Зато Британия потратила более 12 миллиардов фунтов стерлингов на помощь Украине.

На фото атомная подводная лодка «Эмбуш» возле подъёмника (справа) в Фаслейне, дальше рубка ещё одной лодки типа «Эстьют».