"Калашников" завершает научно-исследовательские работы над экипировкой с ИИ

План реализации проекта экипировки нового поколения "Легионер" согласован заказчиком, рассказал президент концерна Алан Лушников

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" завершает научно-исследовательские работы (НИР) по проекту экипировки нового поколения "Легионер" с искусственным интеллектом, в которую, как ранее сообщалось, будет внедрено управление беспилотниками. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Во-первых, "Легионер" - это не просто обмундирование. Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются. В настоящее время работа над проектом находится в стадии завершения этапа НИР. План реализации проекта согласован заказчиком, как и все соответствующие работы", - сказал он.

В 2023 году Лушников сообщал, что "Калашников" тестирует экипировку нового поколения "Легионер", а также рассказывал о работах по интеграции в систему доступных для бойцов и устойчивых к радиоэлектронной борьбе средств управления FPV-дронами.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.