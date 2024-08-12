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ТАСС

На "Армии-2024" впервые покажут новое поколение комплекса БПЛА Supercam S350

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Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

Комплекс применяется для разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов и решения других задач, отметили в ГК "Беспилотные системы"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Модернизированная версия флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Supercam S350 - новое поколение S350M - будет впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Об этом ТАСС сообщили в группе компаний (ГК) "Беспилотные системы".

"ГК "Беспилотные системы" из Удмуртии на форуме "Армия-2024" представит свои основные и наиболее востребованные продукты. Впервые будет показана модернизированная версия хорошо зарекомендовавшего себя в ходе специальной военной операции флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350 - новое поколение S350M", - заявили в организации.

Комплекс применяется для разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов и решения других задач военного, гражданского и двойного назначения. "Среди особенностей комплекса - оперативность сборки БПЛА, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинированные полезные нагрузки с унифицированными гиростабилизированными платформами, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений, устойчивость полета и хорошая управляемость. БПЛА способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях", - отметили в ГК "Беспилотные системы".

Также в экспозиции будет представлена VTOL-модификация Supercam S350 - беспилотный конвертоплан Supercam SX350. Автоматический вертикальный взлет и посадка позволяют использовать этот беспилотник в том числе в горах и лесах.

Кроме того, в ГК "Беспилотные системы" сообщили, что в число экспонатов войдет универсальная платформа с поддержкой различных полезных нагрузок - компактный БПЛА самолетного типа линейки Supercam S150 и беспилотник коптерного типа - Supercam X4. "Аппарат X4 оснащен четырьмя электрическими двигателями и способен находиться в воздухе до 40 минут, а также проводить оперативный мониторинг в режиме реального времени на расстоянии до 5 км в любое время суток и при ограниченно сложных метеоусловиях", - рассказали в организации.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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