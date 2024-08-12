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ТАСС

Летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 начнутся до конца года

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Салон МС-21
Салон МС-21.
Источник изображения: techcult.ru

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Летные испытания импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнутся до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе изготовителя самолета, компании "Яковлев".

"До конца 2024 года планируется начать летные испытания самолета МС-21 в импортозамещенном облике. После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения", - отметили в пресс-службе.

Изначально МС-21 разрабатывался в широкой кооперации с зарубежными партнерами. Впервые проект попал под санкции США в 2018 году, тогда "Аэрокомпозит", который разрабатывал крыло самолета, был лишен возможности закупать зарубежное сырье, но со временем решил эту проблему. Тогда предполагалось, что самолет будет поставляться заказчикам с двумя двигателями на выбор - с зарубежным PW1400 или с российским ПД-14. Первые несколько самолетов с PW1400 уже сертифицированы и поставлены в тестовую эксплуатацию (без перевозки пассажиров) в авиакомпанию "Россия".

В 2022 году проект попал под блокирующие санкции, и отрасль приняла решение серьезно импортозаместить ряд компонентов самолета, то есть создать его импортозамещенную версию. Всего на самолете предстоит заменить порядка 80 систем и агрегатов, на сегодняшний день в составе самолета уже сертифицированы крыло из российских композитов и отечественный двигатель ПД-14.

В феврале этого года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам о сдвиге поставок российских самолетов, изначально планировалось начать поставки МС-21 и "Суперджет нью" авиакомпаниям в 2024 году. В частности, гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский заявлял, что ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 года, "Суперджетов" - в первом квартале 2026 года (перевозчик заключил крупнейший в отрасли контракт на поставки российских самолетов, общий объемом около 340 самолетов). 

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ПД-14
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