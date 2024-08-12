Пентагон: удары американским оружием в Курской области соответствуют политике США

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх отметила, что США расценивают атаку ВСУ как "действия по защите от атак из этого региона"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Да, это соответствует нашей политике", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По версии представителя Пентагона, США расценивают атаку ВСУ в Курской области как "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США".