Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО

Путин подписал закон, упрощающий передачи конфискованного оружия в зону СВО

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как ранее отмечал автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Подчеркивалось, что речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года.

Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Согласно закону, порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.

Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени РФ оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные организации.

Также законом закрепляется, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Документ также предусматривает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.