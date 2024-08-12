Войти
РИА Новости

Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО

421
0
0
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Путин подписал закон, упрощающий передачи конфискованного оружия в зону СВО

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как ранее отмечал автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Подчеркивалось, что речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года.

Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Согласно закону, порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.

Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени РФ оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные организации.

Также законом закрепляется, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Документ также предусматривает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:42
  • 3614
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно