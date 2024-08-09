Назван новый способ согреть Марс

Science Advances: парниковый эффект повысит температуру Марса для жизни

Американские специалисты предложили поднять температуру на Марсе с помощью естественного парникового эффекта. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

В материале говорится, что Марс является потенциальной пригодной для жизни планеты, однако установлению микробной жизни мешает низкая температура — до -60 градусов. Специалист предложили нагреть поверхность планеты с помощью естественного парникового эффекта.

Ученые назвали проблему повышения температуры на Марсе очень существенной: связанные с использованием парникового эффекта способы крайне энергозатратные. В качестве альтернативы специалисты предложили использовать металлические частицы, которые способны улавливать солнечное тепло и рассеивать его по поверхности планеты. Это позволит поднять температару на Марсе примерно на 10 градусов.

По оценкам экспертов, эффект можно получить, если на протяжении нескольких месяцев выбрасывать такие частицы в атмосферу Марса со скоростью 30 литров в секунду. Доцент геофизических наук Чикагского университета Эдвин Кайт заявил, что для этого потребуется огромное количество материала. Однако ученый уверен, что этот подход в 5000 раз эффективнее ранее предложенных способов.

«Это исследование открывает новые горизонты для исследований и потенциально приближает нас на один шаг к давней мечте — созданию устойчивого человеческого присутствия на Марсе», — заключил Кейт.

Осенью 2015 года глава SpaceX Илон Маск предложил сделать Марс пригодным для жизни и последующей колонизации при помощи термоядерного оружия. По его мнению, таким образом можно значительно нагреть атмосферу планеты.