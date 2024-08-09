"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области

Военный эксперт Подберезкин: потери ВСУ в Курской области в Киеве не считают

Военный итог нападения на Курскую область никого в Киеве не волнует, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Командование ВСУ заранее списало военнослужащих, участвующих в нападении на Курскую область, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

По словам Подберезкина, происходящее – это отчаянный политический жест украинского руководства.

"ВСУ сыплются, и эксперты спорят, сколько они могут продержаться: три недели, четыре – больше двух месяцев им никто не дает. Ресурсов не осталось. Те скромные резервы, которые Зеленский собрал за последние три месяца, начиная с мая, после начала очередной мобилизации, уже растеклись тонким слоем. Потому что уничтожается в среднем по 50–60 тысяч в месяц, это катастрофа для любой европейской армии была бы. Сейчас Украина теряет не только резервы, но и комплектацию воинских частей – там 40% как максимум. Проблема: что им сейчас делать? Поэтому им нужен срочно политический жест, пиар-акция: мы, мол, живы, еще на что-то способны", – сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Неизбежные потери ВСУ Киев при этом не учитывает, продолжил он.

"Потери военнослужащих никто не считает. Они склонны делать вид, что это ничего не значит. Да и технику, в общем, тоже... Они их для себя уже списали, с точки зрения пиара и западных СМИ это ничего не значит. Для них важно, что перешли границу – сделают несколько снимков, покажут флаг, где-нибудь закрепленный. А дальше они, скорее всего, попытаются вывести остатки своих войск, но дело в том, что могут и не вывести. То, что сейчас их громят – это одна история, другая история – что эти остатки могут попасть в окружение. Но этот итог, собственно, военный, там уже никого не волнует", – добавил Алексей Подберезкин.