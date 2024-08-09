Квантовые вычисления на пороге трансформации: Riverlane обещает миллион безошибочных операций

Технологические гиганты инвестируют в квантовые вычисления: Riverlane предлагает решение для исправления ошибок
Квантовые вычисления, которые обещают революционные прорывы в разработке лекарств, борьбе с изменением климата и других областях, набирают обороты в английском городе Кембридже. Основатель компании Riverlane Стив Брирли прогнозирует, что в течение нескольких лет технология приведёт к прорыву, подобному запуску первого искусственного спутника Земли.
Компания Riverlane производит первый в мире специализированный чип квантового декодера, который обнаруживает и исправляет ошибки, сдерживающие развитие технологии.
В знак доверия к работе Riverlane и сектору в целом компания объявила о привлечении $75 миллионов в рамках финансирования серии C.
Это тот порог, при достижении которого квантовый компьютер сможет выполнять определенные задачи лучше, чем обычные компьютеры.
Квантовые компьютеры «действительно хороши в моделировании других квантовых систем», пояснил Брайерли. Это может открыть двери для создания революционных лекарств, повышения эффективности производства удобрений и создания гораздо более эффективных батарей - важных инструментов в борьбе с изменением климата.
Объём информации, которую могут обработать квантовые компьютеры, экспоненциально увеличивается при увеличении масштаба машины по сравнению с обычными компьютерами.
В традиционных компьютерах данные хранятся в битах, каждый из которых может принимать значение 0 или 1. Квантовые биты, или кубиты, могут хранить все значения от 0 до 1, но они очень восприимчивы к ошибкам, создаваемым шумом. Решение этой проблемы является «ключом к открытию полезных квантовых вычислений», сказал Брайерли.
Технологические гиганты, такие как Google, IBM, Microsoft и Amazon, вкладывают огромные суммы в создание кубитов и в попытки уменьшить количество ошибок.
По словам Бриерли, в то время как современные квантовые компьютеры могут выполнять лишь около 1000 операций, прежде чем их переполнят ошибки, качество реальных компонентов «достигло точки, когда физические кубиты стали достаточно хороши».
Такой прогресс, а также потенциал квантовых вычислений для взлома всех существующих криптографий и создания новых эффективных материалов, побуждают регулирующие органы к действию.
Все фото: Riverlane