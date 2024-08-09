Квантовые вычисления на пороге трансформации: Riverlane обещает миллион безошибочных операций

Технологические гиганты инвестируют в квантовые вычисления: Riverlane предлагает решение для исправления ошибок

Квантовые вычисления, которые обещают революционные прорывы в разработке лекарств, борьбе с изменением климата и других областях, набирают обороты в английском городе Кембридже. Основатель компании Riverlane Стив Брирли прогнозирует, что в течение нескольких лет технология приведёт к прорыву, подобному запуску первого искусственного спутника Земли.

Квантовые вычисления не будут просто немного лучше предыдущих компьютеров, они станут огромным шагом вперёд, — заявил он.

Компания Riverlane производит первый в мире специализированный чип квантового декодера, который обнаруживает и исправляет ошибки, сдерживающие развитие технологии.

Создание устройств, которые соответствуют невероятным перспективам этой технологии, требует кардинального изменения масштаба и надёжности, а для этого нужны надёжные схемы исправления ошибок, — пояснил Джон Мартинис, бывший руководитель отдела квантовых вычислений в Google Quantum AI.

В знак доверия к работе Riverlane и сектору в целом компания объявила о привлечении $75 миллионов в рамках финансирования серии C.

В течение следующих двух-трёх лет мы сможем создать системы, способные поддерживать миллион безошибочных операций, — сказал Эрл Кэмпбелл, вице-президент по квантовой науке в Riverlane.

Это тот порог, при достижении которого квантовый компьютер сможет выполнять определенные задачи лучше, чем обычные компьютеры.

Квантовые компьютеры «действительно хороши в моделировании других квантовых систем», пояснил Брайерли. Это может открыть двери для создания революционных лекарств, повышения эффективности производства удобрений и создания гораздо более эффективных батарей - важных инструментов в борьбе с изменением климата.

Объём информации, которую могут обработать квантовые компьютеры, экспоненциально увеличивается при увеличении масштаба машины по сравнению с обычными компьютерами.

Я думаю, что большинство людей лучше знакомы с экспоненциальным ростом после COVID, поэтому мы знаем, как быстро может распространяться что-то экспоненциальное, — сказал Кэмпбелл.

В традиционных компьютерах данные хранятся в битах, каждый из которых может принимать значение 0 или 1. Квантовые биты, или кубиты, могут хранить все значения от 0 до 1, но они очень восприимчивы к ошибкам, создаваемым шумом. Решение этой проблемы является «ключом к открытию полезных квантовых вычислений», сказал Брайерли.

Технологические гиганты, такие как Google, IBM, Microsoft и Amazon, вкладывают огромные суммы в создание кубитов и в попытки уменьшить количество ошибок.

Это похоже на то, как работает карта памяти SSD. Она состоит из неисправных компонентов с активной коррекцией ошибок поверх, — сказал Брайерли.

По словам Бриерли, в то время как современные квантовые компьютеры могут выполнять лишь около 1000 операций, прежде чем их переполнят ошибки, качество реальных компонентов «достигло точки, когда физические кубиты стали достаточно хороши».

Так что это очень захватывающее время. Теперь задача состоит в том, чтобы масштабироваться и добавить исправление ошибок в системы, — добавил он.

Такой прогресс, а также потенциал квантовых вычислений для взлома всех существующих криптографий и создания новых эффективных материалов, побуждают регулирующие органы к действию.

Опредёленно, нам приходится с трудом понимать, что будет дальше в технологиях. Очень важно извлечь уроки из опыта ИИ, не поддаваться неожиданностям и заранее думать о том, какими будут последствия. Я думаю, что в конечном итоге будет введено регулирование квантовых вычислений, потому что это очень важная технология. И я думаю, что это технология, в которой ни одно правительство не хочет быть вторым, — сказал Брайерли.

Все фото: Riverlane