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Ростех

"ОДК-Климов" и петербургский Политех создали базовую кафедру двигателестроения

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Источник изображения: Фото: Управление по связям с общественностью СПбПУ

Петербургское предприятие «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (петербургский Политех) договорились о совместной подготовке инженеров для двигателестроения. Стороны заключили договор о создании базовой кафедры «Авиационные двигатели, силовые установки и системы автоматического управления».

Главной целью создания новой кафедры в петербургском Политехе является целенаправленная подготовка молодых инженеров для «ОДК-Климов». На базовой кафедре будут готовить бакалавров по профилю «Турбины и авиационные двигатели» в рамках направления «Энергетическое машиностроение», а по программе «Авиационные двигатели и энергетические установки» — магистров. Первые абитуриенты начнут обучение уже в этом учебном году.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество после успешной реализации нескольких совместных программ на базе Высшей школы энергетического машиностроения. Создание базовой кафедры — важный шаг к углублению специализации подготовки инженерных кадров в соответствии с нашими требованиями к компетенциям выпускников вуза», — рассказал заместитель генерального конструктора — главный конструктор ОКБ «ОДК-Климов» Андрей Мелехин.

«ОДК-Климов» и петербургский Политех разработали план предстоящего обучения, сформировали программу и сейчас комплектуют преподавательский состав.

Создание новой кафедры в петербургском Политехе откроет перед студентами возможности по освоению принципов проектирования авиационных двигателей, чтения и понимания конструкторской документации. Они научатся выбирать оптимальные способы и материалы для изготовления деталей, разрабатывать технологическую документацию на простые детали и сборочные единицы, выполнять прочностные расчеты при разработке перспективных двигателей.

Будущие конструкторы получат компетенции в металлургии, подробно рассмотрят принципы работы гибридных силовых установок и смогут разрабатывать схемы систем автоматического управления двигателей. Ребят научат решать задачи по многодисциплинарному концептуальному проектированию, выполнять электромагнитные и тепловые расчеты.

В новом учебном году подготовка кадров для отрасли будет вестись сразу по двум программам магистратуры в области двигателестроения. По заказу ОДК и при непосредственном участии «ОДК-Климов» начнется подготовка студентов по перспективной магистерской программе, которая реализуется в рамках проекта Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, — «Передовые цифровые технологии в двигателестроении». Она направлена на подготовку специалистов, способных моделировать процессы и проектировать газотурбинные авиационные двигатели с использованием передовых цифровых технологий.

Также состоится новый набор на обучение по магистерской программе Высшей школы энергетического машиностроения «Авиационные двигатели и энергетические установки», которая была открыта осенью прошлого года. Обе магистерские программы реализуются в рамках системы опережающей подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий на базе ведущих технических вузов страны.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был запущен Минобрнауки РФ в 2022 году. Ростех является одним из активных его участников: при содействии холдингов Корпорации на базе 15 профильных вузов инициировано создание передовых инженерных школ по направлениям авиастроение, двигателестроение, ИТ, автопром и др. Сегодня передовые инженерные школы развивают уникальные проекты — от разработки технологий до создания инновационной продукции.

Помимо совместной подготовки высококвалифицированных специалистов для двигателестроения с 2023 года предприятие и вуз реализуют совместный проект «Инженерные классы ОДК-Климов». В петербургском Политехе школьников 8-10 классов обучают 2D- и 3D-моделированию.

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